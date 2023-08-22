Сили оборони мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону.

За його словами, українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Вони мали успіху у напрямку Роботиного та закріплюються на досягнутих рубежах.

Крім того, наші бійці завдають вогневого ураження артилерією по виявлених ворожих цілях та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. А на Бахмутському напрямку бійці ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Водночас російські військові вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснюють переміщення підрозділів та військ, активно застосовують резерви.

ЗСУ продовжують стримувати ворожий наступ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої. За добу відбулося 30 бойових зіткнень.

Раніше в Міноборони вже повідомляли, що українські бійці мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше села Мала Токмачка Запорізької області. У Роботиному зараз триває планова бойова робота.

До того ж минулого тижня Сили оборони звільнили ще 3 кв. км на південному флангу довкола Бахмуту.

В американському Інститути вивчення війни (ISW) зазначають, що українські сили просунулись у центр селища Роботине.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 та 21 серпня, вказують на те, що українські сили досягли центральної частини Роботино (10 км на південь від Орєхова) та прорвали деякі російські оборонні укріплення на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Орєхова).



Нагадаємо, за даними українського Генштаба, за минулу добу ворог втратив на фронти понад 400 своїх військових, 31 артсистему, 27 БМП та десятки одиниць іншої техніки.

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