Понад 400 окупантів, 31 артсистема і 27 «броньовиків»: в Генштабі підрахували втрати росії за добу

Розпочалася п’ятсот сорок п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.



Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.



За вказаний час ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Зокрема, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Торського, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Томариного, Дач, Зимівника Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

В цілому втрати російського ворога за добу склали:

- особового складу- 258 340 (+410) осіб ліквідовано,

- танків — 4362 (+4) од,

- бойових броньованих машин — 8476 (+27) од,

- артилерійських систем — 5295 (+31) од,

- РСЗВ — 721 (+2) од,

- засоби ППО — 491 (+2) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4312 (+3),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 7722 (+30) од,

- спеціальна техніка — 797 (+3).

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні о 5.30 ранку російські варвари завдали удару по Кривому Рогу, зруйновано близько 20 приватних будинків, постраждав чоловік, в деяких частинах міста зникло світло та вода.

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