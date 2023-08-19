Майже два десятки дронів намагалися атакувати Україну вночі: 15 «Шахедів» збито

У ніч проти суботи, 19 серпня, загарбники у черговий раз застосували дрони-камікадзе — з району Курська було випущено 17 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

«У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників. За минулу добу, 18 серпня 2023 року, протиповітряній обороні вдалось знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу «Ланцет», — повідомили в командуванні Повітряними Силами ЗСУ.

В ранковому зведенні Генштабу зазначається, що протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, у тому числі й у Запоріжжі.

Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах східніше Білої Гори та Торецька Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинова та Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Втрати ворога на ранок 19 серпня перевищили 257 тисяч військовослужбовців. За добу ЗСУ знищили понад 50 одиниць техніки та озброєння противника.

Фото Генштабу

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті відзначають, що напередодні українські підрозділи продовжувати наступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту.

«Як повідомляється, просунулися далі в районі Роботиного на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, оприлюднені 17 та 18 серпня, показують, що українськи сили утримують позиціх на південному сході Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Раніше російські джерела стверджували, що росіяни витіснили звідти українські війська», — йдеться у документі.

Експерти нагадують про дописи російських військкорів, які напередодні заявляли, що ЗСУ контролюють північну частину Роботиного та штурмують в невстановлений районах на південь та східний південь від населенного п пункту після того, як російські війська «тимчасово вийшли» з самого Роботиного, припускаючи, що українські підозрозділи мали успіх у просуванні в цьому районі.

Також в ISW зазначають, що геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ домоглися незначних успіхів на південь від Урожайного в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

У той же час CBS News, посилаючись на офіційного представника США, пише, що ЗСУ подолали російське мінне поле на північ від Токмака і ведуть бій із першою лінією російської оборони. Військови експерти вважають, що бої за Токмак та подальний наступ у напрямку Мелітополя будуть дуже непростим завданням для Сил оборони України.

Нагадаємо, що військовий експерт Крістіан Меллінгг з Німецької ради з міжнародних відносин зазначав, що взяття під контроль ЗСУ ліній постачання на залізниці та автошляхах у напрямку до Мелітополя дозволило би українцям взяти під вогневий контроль територію до Азовського моря. Якщо південь прострілюватиметься, росіяни не зможуть його утримувати.

Експерти зазначали, що просуванню ЗСУ на півночі сприяли, у тому числі, й поставки касетних боєприпасів.

Фото Генштабу ЗСУ

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