Українські військові з боєм увійшли в Роботине Запорізької області (фото)
Українські захисники увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців на БМП «Бредлі».
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП «Бредлі», — написала вона.
За словами чиновниці, українські військові виконують планову бойову роботу та знищують загарбників.
При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Бої тривають.
Своєю чергою, воїни 47 окремої механізованої бригади оприлюднили відео з Роботиного.
«Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів», — зазначають вони.
Перше, що зробили військові, сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі.
Нагадаємо, важкі бої на Запороізькому напрямку тривають вже близько двох місяців. Роботино знаходиться у 10 км на південь від Орєхова. ЗСУ також прорвали деякі російські оборонні укріплення на південь від Малої Токмачки. Це 9 км на південний схід від Орєхова.
За даними Генштаба, за минулу на фронті відбулося 30 бойових зіткнень, ворог втратив 400 військових, 31 артсистему, БМП, безпілотники та іншу техніку.357