Українські військові з боєм увійшли в Роботине Запорізької області (фото)

Українські захисники увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців на БМП «Бредлі».

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП «Бредлі», — написала вона.

За словами чиновниці, українські військові виконують планову бойову роботу та знищують загарбників.

При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Бої тривають.

Своєю чергою, воїни 47 окремої механізованої бригади оприлюднили відео з Роботиного.

«Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів», — зазначають вони.

Перше, що зробили військові, сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі.

Нагадаємо, важкі бої на Запороізькому напрямку тривають вже близько двох місяців. Роботино знаходиться у 10 км на південь від Орєхова. ЗСУ також прорвали деякі російські оборонні укріплення на південь від Малої Токмачки. Це 9 км на південний схід від Орєхова.

За даними Генштаба, ​​за минулу на фронті відбулося 30 бойових зіткнень, ворог втратив 400 військових, 31 артсистему, БМП, безпілотники та іншу техніку.

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