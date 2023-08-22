Важливо не допускати злих думок і сподівань: якому знаку зодіаку пощастить 22 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш непростий час без нього особливо важко обійтися. Тому так важливо знати, що зірки, та й сама доля, перебувають на твоєму боці. В цьому впевнені провідні астрологи України.

Обставини нашого життя змінюються постійно — то підіймають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент, пише сайт з гороскопами.

Приплив енергії, який ми відчуємо в цей час, створить ілюзію всесильства — вона може спричинити помилки в роботі та стосунках з оточенням. Будь-яке сказане у цей день слово може бути сприйняте Всесвітом як керівництво до дії, тому важливо не допускати злих думок та висловлювань — вони можуть справдитися.

Якому знаку зодіаку пощастить 22 серпня? Виявляється, це Телець.

Тельці, взявшись за важливий та серйозний проєкт, можуть розраховувати на максимальну допомогу та сприяння з боку оточення — до того ж як друзів, близьких та колег, так і зовсім незнайомих людей. Останні незобов'язані щось робити, але не зможуть залишатися осторонь, коли представникам знака знадобиться підтримка. Результат таких спільних зусиль виявиться визначним, що ж до представників знака, то вони зроблять важливий для себе висновок про користь роботи в колективі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень 21 — 27 серпня 2023 року читайте на сайті «ФАКТІВ».

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