На Закарпатті затримали підприємця, який продавав ЗСУ браковані бронежилети

Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила на Закарпатті схему масштабного розкрадання бюджетних коштів під час придбання засобів індивідуального захисту для ЗСУ.

Як повідомили у спецслужбі, за державні гроші організатори оборудки поставили до однієї з військових частин регіону 350 бракованих бронежилетів.

Під час їхнього випробування було встановлено, що придбана продукція не відповідає заявленим технічним характеристикам 4-го класу захисту і є небезпечною для використання в бойових умовах.

Тим самим фігуранти зірвали виконання відповідного оборонного замовлення на майже 6 млн грн. Всю партію неякісної продукції вилучено і направлено компанії-виробнику для усунення недоліків.

За даними слідства, до організації оборудки причетний директор місцевої комерційної структури.

Встановлено, що підприємець підписав з представниками обласного військкомату договір на поставку українським захисникам оптової партії бронежилетів. При цьому їхня вартість була штучно завищена, а якість не відповідала вимогам державного стандарту.

На підставі зібраних доказів директору підприємству-постачальнику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт щодо фігуранта направлено до суду. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритої схеми.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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