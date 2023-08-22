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В Одесі та Рівному проводять масові обшуки у військкоматах: що відомо

14:40 22 серпня 2023
Слідчі дії поліції

Після низки скандалів з викриттям воєнкомів-хабарників, які прокотилися по всій країні, в Одесі прийшли з обшуками до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, їх здійснюють і на Рівненщині, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією правоохоронців, обшуки ведуть в чотирьох районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Заходи проводить прокуратура регіону, представники Управління стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Обшуки пов'язані з питанням щодо роботи Військово-лікарської комісії (ВЛК).

Також за інформацією РБК-Україна на Рівненщині проводять обшуки у всіх ВЛК та МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія).

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше ініціював масштабну перевірку територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Це сталося після того, як на початку серпня результати перевірок показали, що ситуація є невтішною. І виявлено багато зловживань. Тож внаслідок чого 11 областей взяли на особливий контроль. А правоохоронці продовжують обшуки у представників військкоматів.

Одна із «нашумілих» була історія з одеським екс-воєнкомом Євгеном Борисовим, родина якого за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Додамо, що нещодавно РНБО ухвалила рішення звільнити всіх обласних військкомів. І як заявив президент, на їх посади доручили призначити військових, які пройшли фронт, але не можуть зараз воювати з причин проблем зі здоров'ям.

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