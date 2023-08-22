Виплати понад 7 тисяч гривень: хто із пенсіонерів може на них розраховувати

За статистичними даними Пенсійного фонду, найбільші пенсійні виплати зареєстровані у пенсіонерів Києва. У середньому вони одержують на руки щомісяця близько 7190 гривень.

Про це пише профільне видання «На пенсії».

Якщо дивитися по регіонах, то пенсії українців різняться у кожному з них.

Зокрема, українцям платять такі пенсії:

Київ — 7190 грн;

Донецька область — 6601 грн;

Луганська область — 6295 грн;

Рівненська область — 6240 грн;

Дніпропетровська область — 5840 грн;

Київська область — 5462 грн.

А ось найнижчі пенсії одержують пенсіонери у Тернопільській області. Там сплачують близько 4 тис. грн.

Середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн. Але третина літніх людей щомісяця отримує на руки менше 3 тис. грн., а найнижчий розмір пенсії станом на 1 липня складав 2093 гривні. Але це не мінімальна пенсія — такі виплати отримують люди, які до 65 років не накопичили необхідної кількості стажу і тепер не мають права на пенсійні виплати.

Нагадаємо, що з липня 2023 року особам, визнаними борцями за незалежність України, які комуністичним режимом були засуджені за їхнє переконання, встановлено надбавку до пенсії у розмірі 4200 грн.

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