Понад 7000 гривень: стало відомо, в яких областях України отримують найвищі пенсії

Кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни. Щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%. Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області. Про це повідомляє Опендатабот із посилання на дані Пенсійного фонду України. Станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн — близько 145 доларів. Наразі 30% від усіх українських пенсіонерів отримають виплати менше за 3000 грн. Нещодавно «ФАКТИ» писали, що деякі пенсіонери можуть отримати щомісячну надбавку у сумі 570 гривень.

Від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%. У двох областях пенсії за цей час зросли найбільше — це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%).

У 7 областях — Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві — середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні.

Найменша середня пенсія на Тернопільщині — 4023,42 грн. Найбільша у Києві — 7190,4 грн. Найбільша чисельність пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині — 886 тисяч, на другому місці Київ — 750 тисяч та замикає трійцю Харківщина — 725 тисяч.

Чисельність отримувачів пенсій через банківську систему потрохи продовжує зростати і наразі становить 79% усіх пенсіонерів — 8,3 млн осіб.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ПФУ може припинити виплату пенсії за інвалідністю та що потрібно зробити одержувачу.

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