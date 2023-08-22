Популярний американський співак різко схуд, виключивши з раціону лише один компонент

Відомий американський співак Post Malone (справжнє ім'я Остін Річард Пост) розкрив секрет того, як йому вдалося дуже швидко скинути зайві кілограми. Раніше шанувальники 28-річного музиканта звернули увагу, що він помітно схуд. Вони припустили, що Остін почав вживати наркотики, що й призвело до втрати ваги.

«Я хочу сказати, що не вживаю наркотиків. Багато хто запитував мене про моє схуднення. Можу сказати, що став почуватися набагато краще. І мені це подобається», — заявив Post Malone у подкасті Joe Rogan Experience.

Він зізнався, що раніше мав вагу 109 кг. Буквально за кілька місяців цього року Остін схуд на 25 кг! А все завдяки тому, що виключив зі свого раціону лише один продукт.

«Це солодка газована вода. Вона така шкідлива. Так, вона така хороша та смачна, але така погана при цьому», — сказав співак.

Post Malone раніше мав вагу 109 кілограмів

Репер зізнався, що протягом кількох років насолоджувався під час своїх концертів колою з льодом. Він пив її літрами. Це було його невелике задоволення, яким він винагороджував себе за виступ.

«Якщо в мене було чудове шоу, я почувався трохи примхливою дитиною, таким собі поганим хлопчиськом. І я казав собі: вип'ю я кока-колу з льодом», — сказав музикант.

І тепер він повністю відмовився від цього напою. Результат перевищив усі очікування. Остін важить зараз 84 кг!

Репер також розповів, що підштовхнуло його до того, щоби переглянути своє ставлення до власного здоров'я.

«Гадаю, на мене так вплинуло народження доньки. Я вирішив відмовитися від солодкої газованої води та почати краще харчуватися, щоб якомога довше бути поряд із цим маленьким ангелом», — сказав він.

Дочка у репера народилася у червні минулого року. Це все, що відомо про дитину. Ні її ім'я, ні ім'я матері дівчинки Остін не розкриває. Він лише каже, що у захваті від батьківства.

Post Malone є на сьогодні одним з найуспішніших реперів. Його альбоми розійшлися по всьому світу тиражем понад 80 млн копій. Він завоював безліч престижних музичних премій. Ось тільки «Ґреммі» йому досі не підкорилася, хоча номінувався він на цю нагороду вже 9 разів.

Раніше про те, як схуд на 91 кілограм, розповів знаменитий американський актор Джон Гудмен, який нещодавно відсвяткував своє 71-річчя.

164

Читайте нас у Facebook та Instagram