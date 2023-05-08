«З'їжте спочатку суп або салат»: як схуднути ледачій людині

Навіть якщо ви ліниві або просто не маєте часу чи мотивації, щоб розпочати шлях інтенсивної дієти та фізичних вправ, є способи, які вам допоможуть це зробити, повідомляє medicinenet.

Не потрібно повністю відмовлятися від продуктів, які вам подобаються, будь то вуглеводи або жири. Відмовляючи собі в улюблених продуктах, ви можете тільки посилити тягу до них. Замість цього зменшіть порції і збалансуйте нездорову їжу з більш здоровою, яка містить менше калорій і більше клітковини. Під час їжі або навіть перекусів намагайтеся звертати увагу на вигляд, запах, смак і відчуття їжі, а також на те, як ви її пережовуєте і ковтаєте. Повна залученість в процес прийому їжі допоможе вам бути в гармонії зі своїм тілом і помічати, коли ви насправді ситі. Це може запобігти переїданню.

Замість того, щоб перекушувати калорійною їжею, візьміть за звичку їсти горіхи, особливо волоські та мигдаль. Вони допоможуть вам довше почуватися ситими, і ви з'їсте менше під час наступного прийому їжі. Як і горіхи, бобові, такі як квасоля, горох, нут і сочевиця, дають відчуття ситості і допомагають довше витримувати перерви між прийомами їжі. Зниження температури в кімнаті може допомогти вам спалювати жир, оскільки вашому тілу потрібно працювати трохи більше, щоб зігрітися.

Спробуйте з'їсти салат або суп перед основною стравою. Це допоможе вам насититися, і в результаті ви з'їсте менше основної страви. Уникайте солодких фруктових соків, газованої води та алкоголю. Замість цього пийте більше води, несолодкого чаю і соків без цукру. Зелений чай містить потужну антиоксидантну сполуку, яка, як виявляється, зменшує утворення нових жирів. Кофеїн, що міститься в зеленому чаї, також може зменшити апетит.

Дослідження 2020 року, опубліковане в The Journal of Nutrition, показало, що жінки, які вживали 2−3 чашки кави на день, мали менше накопичення жиру в організмі, в тому числі в області живота. Піднімайтеся сходами замість того, щоб користуватися ескалаторами чи ліфтами. Паркуйтеся подалі від входу в торговий центр, щоб вам довелося пройти трохи більше, щоб дістатися до місця призначення. Якщо ви їдете автобусом або метро, виходьте на кілька зупинок раніше і пройдіть решту шляху до місця призначення пішки. Робіть більше домашніх справ. Пилосос і миття підлоги допоможуть вам спалити калорії. Слухайте музику під час тренувань, щоб витримати їх довше і отримати більше задоволення.

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