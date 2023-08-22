«У майбутньому — нова пісня»: Жадан прокоментував чутки про роман з молодшою на 18 років Соловій

48-річний український письменник, волонтер і співак Сергій Жадан 22 серпня в ефірі каналу «1+1 Україна» прокоментував стосунки з 30-річною українською співачкою Христиною Соловій.

«У вас кохання зараз? І чи є плани не на творче майбутнє?» — запитала у нього ведуча Людмила Барбір.

«У нас у майбутньому нова пісня. Учора знімали кліп, тому чекайте на прем'єру. Мені здається, це вичерпна відповідь на ваше запитання», — відповів Жадан.

Як відомо, 26 червня Жадан офіційно розлучився зі своєю другою дружиною Іриною Куніциною. Вони прожили у шлюбі 15 років. Пара одружилася 2009 року в Харкові. У них є 10-річна донька Марія.

Заява про розлучення збіглася з появою чуток про роман письменника із Соловій. Пару бачили разом на романтичній прогулянці. Ні Жадан, ні Соловій чуток про роман не коментують, але в червні під час концерту у Львові вони фліртували на сцені й обіймалися.

Нагадаємо, нещодавно Христина перенесла болісну втрату — на фронті загинув її знайомий артист Одеського театру опери та балету Ростислав Янчишен.

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