«Чи винен Пушкін у тому, що в росії народжуються військові злочинці? Звісно, винен», — Сергій Жадан

Український письменник, перекладач, громадський діяч Сергій Жадан вважає, що всі росіяни винні у звірствах путінських окупантів в Україні. Останнім часом часто виникають суперечки щодо колективної та індивідуальної відповідальності. На думку Жадана, злочини в Україні — це колективна відповідальність усіх росіян, їх цинізм та заперечення очевидних злочинів. Нащадків Пушкіна не покращила російська культура, яку вони називають «великою» та якою так пишаються

«Харків з вчора сильно й жорстоко розстрілюють. Схоже, симетричною відповіддю на знищення своїх складів та командних пунктів для другої армії світу є розстріл гуртожитків та житлових будинків.

Саме вчора несподівано виникла дискусія з іноземними журналістами про «хороших росіян», про відповідальність всього російського суспільства, про російську культуру як наріжну складову «русского мира».

Ну, власне, росіяни вміють максимально переконливо нагадати світові про свою реальну сутність. Носії культурної спадщини Достоєвського, які знищують ракетою гуртожиток, у якому живуть люди з вадами слуху — це саме про нинішню війну.

Чи винен Пушкін у тому, що в росії народжуються військові злочинці? Винен. Звісно, винен. Вони всі винні", — написав Жадан у Facebook.

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