Хоче виглядати молодшою: Анна Саліванчук здивувала зміною іміджу

Популярна акторка, зірка сіткому «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка розповідала про догляд за своїм тілом та підтримку фізичної форми, здивувала зміною іміджу. Раніше вона носила світле волосся, яке вкладала в об’ємну зачіску, любила накручувати його. Проте їй здалося, що така форма дещо додає їй віку. То ж Анна вирішила звернутися до професіоналів та змінити свій імідж.

Саліванчук повернула свій натуральний темний колір та змінила форму зачіски.

«Ось така я зараз. В одному кольорі. Як ви бачите, натуральний, мій колір. Зовсім незвична для мене зачіска. Колір мені дуже подобається, а зачіска… Я люблю свій чубчик, свій об'єм, але мої колеги кажуть, що це мене трішки зістарює. Мені скоро 38 років, тому хочу бути молодою і гарною. Мені дуже незвично. Як бачите, я трішки накрутила волосся, з рівним ходити не змогла», — розповіла Анна.

Раніше зміною іміджу здивував Ектор Хіменес-Браво. Він поголив голову.

Також Оля Полякова кардинально змінила стиль заради нового кліпу.

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