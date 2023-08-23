У переддень Дня Незалежності, який в Україні відзначається 24 серпня, відзначається ще одне державне свято — День Державного прапора України. Свято на державному рівні почали відзначати з 2004 року після підписання відповідного президентського указу, а до того часу День прапора відзначали лише у Києві, щорічно піднімаючи прапор над мерією

За офіційною версією, після провалу путчу в москві, 23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради, де його освятив священик УАПЦ Петро Бойко. Втім, політики, які були свідками подій того часу, зазначають, що це відбулося не 23-го, а 24-го серпня.

Прапор, внесений у сесійний зал Верховної Ради у 1991 році, фото з Вікіпедії

У 2009 році президент України Віктор Ющенко вніс зміни до указу свого попередника Леоніда Кучми, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора по всій Україні саме 23 серпня.

У День Державного прапора до українців звернувся чинний очільник держави Володимир Зеленський.

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Вітаємо вас зі святом прапора, який став символом боротьби за свободу та незалежність. Нехай він завжди майорить над усією Україною стягом волі та єдності!

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Прапор — це державний символ

Він є в кожної держави;

Це для всіх — ознака сили,

Це для всіх — ознака слави.

Синьо-жовтий прапор маємо:

Синє — небо, жовте — жито;

Прапор цей оберігаємо,

Він — святиня, знають діти.

Прапор свій здіймаємо гордо,

Ми з ним дужі та єдині,

Ми навіки вже — народом,

Українським, в Україні.

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Сьогодні по всій країні відзначають День Державного Прапора України. Синьо-жовтий стяг — це наш історичний дух, це наша гордість, слава і велич нації. З цим символом Український народ утвердив свою державність, соборність і самостійність, з ним українці йшли на захист своїх прав та свобод під час Революції Гідності, під цим символом сьогодні наші воїни захищають рідну землю від окупантів. Бажаємо, щоб невдовзі прапор України замайорів в усіх містах і селах нашої єдиної держави.

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З годин далеких відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотим цвітом;

Він — символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю…

З ним добували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

Нагадаємо, що до свят в Києві перекрили рух центром міста. Міська влада не планує проводити масові заходи, але на Хрещатику вже встановили підбиту ворожу техніку, як і минулого року до Дня Незалежності.

Фото з Вікипедії

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