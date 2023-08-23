Екскурсія московськими колекторами закінчилася загибеллю восьми осіб

Поки в Україні розбираються з тим, що робити при російській загрозі ядерного вибуху, в самій росії екстремали розважаються та досліджують підземні колектори. Російські ЗМІ повідомили про те, що в Москві було знайдено тіла всіх восьми учасників екскурсії колектором річки Неглинка. Вони загинули 20 серпня. Розпочато процедуру впізнання трупів. Пошуково-рятувальна операція, яка тривала майже дві доби, завершена.

«Сталася жахлива трагедія в колекторі річки Неглинка. Під час самоорганізованого спуску у водостічному колекторі загинули люди», — заявив мер Москви Сергій Собянін.

Екскурсію організувала фірма «Супутник» із Санкт-Петербурга. Її директор Олександр Кім затриманий. Також затримано ще одного організатора Микиту Дубаса. Третій підозрюваний утік в ОАЕ.

Туристів-екстремалів у колектор завів гід Костянтин Філіппов. Він загинув разом з іншими.

За попередньою версією, причиною загибелі групи стала сильна злива. Екскурсія вже почалася, коли вона обрушилася на місто. Коли зв'язок із туристами зник, їхні родичі звернулися по допомогу в поліцію.

Серед загиблих, як повідомляють російські ЗМІ, 15-річна дівчинка. Це дочка 47-річного керівника PR-служби компанії «Ланіт» Дмитра Маркушкіна. Він був у колекторі разом із нею.

Запис на екскурсію вівся на сайті дигерів. Потрібно було заплатити 9 тисяч рублів (95 доларів) з людини. Організатори обіцяли не проводити екскурсію під час дощу. Тепер слідство з'ясовує, чому цю умову було порушено.

У неділю, 20 серпня, в Москві була сильна гроза. Злива супроводжувалася шквалистим вітром і градом. Менше ніж за годину в місті та області випало 40% місячної норми опадів. Вулиці деяких московських районів були затоплені. Вода лилася потоком на деяких станціях метро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про сумне завершення підводної екскурсії до затонулого «Титаніка».

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