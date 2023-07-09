Загроза ядерного вибуху: що робити, якщо дитина залишилась в садочку або в школі

Загроза штучної аварії на Запорізькій АЕС все ще залишається високою, тому багатьох батьків, діти яких відвідують школу чи садочок, цікавить, як діяти, якщо на момент радіаційного викиду ваша дитина перебувала в закладі освіти.

Представники державної влади надають чітку відповідь — дитина має залишатись в укритті закладу з рештою дітей.

Бігти за малими до школи чи садочка не варто — на вулиці ви можете зазнати радіаційного впливу, а разом з вами небезпеки зазнає як ваша дитина, так й інші діти, вчителі/вихователі, які перебувають в укритті школи чи садочка. Так станеться тому, що приміщення для укриття мають загерметизувати зсередини, аби туди не потрапляти шкідливі речовини ззовні. А батьки, що прийшли з вулиці, можуть переносити на одязі радіоактивний пил, або він разом з повітрям може потрапити у приміщення, де переховуються діти.

Щоб мати впевненість, що школа або садок готові до будь яких сценаріїв, батькам радять заздалегідь переконатись, що тамтешнє укриття захистить вашу дитину від радіації у випадку ядерного вибуху, а вчителі (вихователі) мають план дій на випадок ядерного вибуху.

Також варто скласти «тривожний» рюкзак для своєї дитини, у ньому мають бути:

пляшка чистої води;

поживні батончики чи снеки в герметичних упаковках;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків, респіратори (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

спальник, якщо ними на забезпечує заклад;

улюблена іграшка або річ.

Аби не навантажувати дитину важкими речами щоразу, коли вона йде до школи чи садочка, домовтесь з адміністрацією або вчителем (вихователем), щоб ці речі зберігались у закладі, але в швидкому доступі, аби їх можна було швидко брати під час тривоги.

Обовʼязково попередьте медичного працівника школи або садочка, вчителів (вихователів) або адміністрацію, якщо ваша дитина має порушення функціонування щитоподібної залози або алергію на калій йодид, адже в укритті їм може знадобитись йодопрофілактика, але тільки після офіційної вказівки ДСНС чи органів влади в її потребі.

Проговоріть з дитиною, що в разі ядерної загрози вона певний час залишатиметься в укритті з іншими дітьми. Не залякуйте дитину, але й не прикрашайте події. Поясніть, це важливо для того, аби перечекати небезпеку. Запевніть її, що як тільки небезпека мине, уся ваша родина знову буде разом.

Якщо ж ви не впевнені у безпечності перебування вашої дитини в укритті навчального закладу у випадку ядерного вибуху — тоді рішення, чи навчатиметься ваша дитина офлайн, допоки є така загроза — ви приймаєте на власний розсуд.

Нагадаємо, раніше У МОЗ порадили, що робити, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці.

59

Читайте нас у Facebook та Instagram