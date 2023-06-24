«Я нутром відчував, що субмарина загинула»: режисер Джеймс Кемерон про загибель «Титана» в Північній Атлантиці

Знаменитий голлівудський режисер Джеймс Кемерон відреагував на загибель підводного апарату «Титан» у Північній Атлантиці. Як уже повідомляли «ФАКТИ», міні-субмарина, на борту якої перебували п'ятеро людей, 18 червня здійснювала занурення до затонулого лайнера «Титанік». Кемерон зняв культовий фільм про цю катастрофу. Він сам не раз занурювався на великі глибини, зокрема в Маріанську западину. Про небезпеки, які підстерігають людину під водою, Джеймс знає не з чуток.

В інтерв'ю BBC режисер звинуватив компанію OceanGate, яка організувала фатальне занурення, в тому, що вона знехтувала неодноразовими попередженнями про смертельну небезпеку експедицій до затонулого «Титаніка».

За словами Кемерона, у загибелі капітана «Титана», який спустився подивитися на трагедію легендарного «Титаніка», є «жахлива іронія». До цього режисер говорив у телевізійних інтерв'ю, що капітана «Титаніка» неодноразово попереджали про небезпеку айсбергів, але він ці попередження проігнорував. У підсумку лайнер зіткнувся з айсбергом.

І ось історія повторилася. OceanGate попереджали, що її екскурсії до «Титаніка» — це «шлях до катастрофи». «Тепер у нас є ще одна катастрофа, яка сталася, на жаль, через ту саму помилку — ігнорування попереджень», — наголосив Кемерон.

Режисер також стверджує, що він одразу після повідомлень про зникнення зв'язку з «Титаном» запідозрив найгірше.

«Я нутром відчував, що сталося. Якщо відмовила електроніка підводного човна, вийшла з ладу його система зв'язку і одночасно вийшов з ладу транспондер стеження — субмарина загинула», — сказав Кемерон.

Джеймс, за його словами, обдзвонив усіх своїх знайомих підводників і вже за годину склав повне уявлення про те, що трапилося.

«Вони занурювалися, маючи намір спуститися на глибину 3800 метрів. На позначці 3500 метрів із ними зник зв'язок, відключилася система стеження. Я відразу сказав, що втрата обох систем може бути тільки результатом якоїсь колосальної катастрофи», — стверджує режисер. Він упевнений із самого початку — субмарину могло розчавити надлишковим тиском води. Експерти використовують у подібних випадках термін «імплозія».

Майже тиждень пошуків «Титана» нагадував Кемерону «тривалу кошмарну виставу, в якій триває метушня з нескінченними розмовами про стуки, кисень і про все інше».

«Я знав, що апарат перебуває рівно під тим місцем, звідки востаннє надходили дані про його глибину і місцезнаходження. Саме там його і знайшли», — заявив Джеймс.

Нагадаємо про перебіг операції з пошуку зниклої міні-субмарини.

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