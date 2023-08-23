Популярна актриса Сієнна Міллер чекає на дитину від молодого бойфренда

Відома британська акторка Сієнна Міллер, у якої був тривалий роман із Томом Старріджем, вагітна. Про це стало відомо 22 серпня, коли 41-річна зірка серіалу «Анатомія скандалу» з'явилася на пляжі в бікіні на іспанському острові Ібіца. Її кругленький животик став одразу помітний оточуючим.

Сієнна перебуває у стосунках з лютого минулого року з 26-річним Олі Гріном. Очевидно, він і є батьком майбутньої дитини.

У Міллер вже є 10-річна донька Марлоу. Її батько — актор Том Старрідж, з яким Сієнна зустрічалася деякий час.

Зовсім недавно актриса розповіла журналу Elle, що заморозила свої яйцеклітини після того, як їй виповнилося 40 років.

«Біологія неймовірно жорстока щодо жінок. Коли мені 40, я заморозила кілька яйцеклітин. Ви запитаєте, чому? Тому що я була дійсно зациклена на необхідності завести ще одну дитину. Мене мучила екзистенціальна загроза, яка тут же розсіялася. Я заспокоїлася», — зізналася Міллер.

Свій стан Сієнна пояснює тим, що її пологи виявилися дуже складними. Вона хотіла «народити в природному середовищі», тобто у воді в домашніх умовах, але замість цього пережила болючі 27-годинні пологи, і їй довелося терміново зробити кесарів розтин.

Вона почувалася приголомшеною після цього. Їй здавалося, що вона зазнала невдачі як мати. А потім були ще два дуже складні перші роки. Міллер була одержима Марлоу, але до пуття не знала, як виховувати малятко, тож цей період став для актриси «абсолютним пеклом».

На все це накладалися думки про нездійснені мрії. Сієнна зізнається, що була впевнена — до 30 років вона вийде заміж і народить не менше трьох дітей. Але всі її стосунки завершувалися розставаннями. Вона була заручена з відомим актором Джудом Лоу 2004 року, а він узяв і зрадив її з нянею своїх дітей від першого шлюбу. Лоу вибачився, але вони розлучилися. Потім зійшлися знову, але і друга спроба виявилася невдалою.

Обговорюючи свої стосунки з Олі Гріном, який на 15 років молодший за неї, Сієнна додала: «Чоловікам мого віку і старшим притаманне жінконенависництво, якого я не спостерігаю в молодшому поколінні».

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірки Голлівуду Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс стали батьками вчетверте.

На фото в заголовку Сієнна Міллер та Олі Грін

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