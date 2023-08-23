Помер знаменитий боксер-чемпіон: церемонія його похорону розписана до дрібниць (фото, відео)

У віці 69 років після тривалої боротьби з деменцією помер знаменитий німецький боксер, чемпіон Європи Рене Веллер, повідомляє Bild. Раніше ексчемпіона світу з боксу в суперважкій вазі вбила страшна недуга.

«Рука об руку і в моїх обіймах ти помер з миром у себе вдома сьогодні о 17:50», — написала дружина спортсмена Марія на їхній спільній сторінці в Instagram.

Красень Рене, як називали спортсмена, досяг великих успіхів як на аматорському, так і на професійному рингу. Веллер був 9-разовим чемпіоном Німеччини, а також призером чемпіонатів світу та Європи.

На професіональному рингу німець ставав чемпіоном Європи, програвши лише один із 55 боїв (1986 року він поступився данцю Герту Бо Якобсену через те, що у Веллера відкрився сильний розтин, і у восьмому раунді рефері зупинив бій, зарахувавши технічний нокаут). Боксер прославився своїми екстравагантними виступами та вбраннями. На рингу він одягав блискучі шорти з гучними написами, а для фотографій позував, сидячи на мотоциклах напівголим із золотими ланцюгами завтовшки в палець.

Встиг Веллер і відсидіти у в'язниці. У 1999 році боксер був засуджений до семи років позбавлення волі за скуповування краденого та торгівлю кокаїном. За ґратами він провів чотири роки. Окрім боксу, Веллер спробував себе як актор, музикант, тренер з боксу та ведучий розважального шоу.

На жаль, останні дев'ять років Рене Веллер страждав на деменцію (недоумство). До останнього з ним була вірна дружина Марія, яка навіть церемонію похорону чоловіка розписала до дрібниць.

За словами дружини німця, труну в каплицю понесуть шість колишніх боксерів, і звучатиме пісня Андреа Бочеллі «Час прощатися». Усередині труна буде вистелена постільною білизною Harley-Davidson, а зовні її прикрасять червона троянда, оригінальні боксерські рукавички Веллера та прапор Німеччини.

Віддана дружина Марія до останнього була зі своїм Рене

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер колишній абсолютний чемпіон світу з боксу, який заслужив пам'ятник за життя.

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