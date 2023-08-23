Олексій Данілов — Ларсу фон Трієру:"Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов запропонував данському режисеру Ларсу фон Трієру, який став на захист росіян, уявити себе на місці українців перед жахіттями війни. Режисер, у якого діагностували хворобу Паркінсона, у відповідь на намір Данії передати Україні винищувачі F-16 написав в Іnstagram, що «життя росіян теж важливі».

«Війна — це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката.

Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни — вбивці.

Проста порада відомому режисерові: уявити, що це в його місто щоденно летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, перед цим спаливши його дім. У такому разі абстракція лицемірного «гуманізму» набуває зовсім інших рис — реального, а не видуманого життя.

Ларс фон Трієру", — написав Данілов у Facebook.

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