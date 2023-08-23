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Події

Число жертв удару по школі в Ромнах зросло вдвічі

15:04 23 серпня 2023
Обстріл

Кількість жертв російського удару по школі у Ромнах зросла до 4 осіб. Рятувальники ДСНС деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Операція з розбору завалів завершена. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Також поранення отримали 4 місцевих мешканців, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад. На фото серед руїн школи — вцілілий вхід до укриття. На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце. Наш ворог підступний. Знищувати мирні міста та тероризувати цивільне населення — варварська традиція російських окупантів. Саме тому важливо дотримуватися правил безпеки: лунає сигнал тривоги — прямуйте в укриття. Бережіть себе і близьких», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», 19 серпня ворог вдарив ракетою «Іскандер» по Чернігову, де загинули семеро людей, більше сотні зазнали поранень. Зокрема, було пошкоджено будівлю місцевого театру.

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