Навчальний заклад зруйновано ударом безпілотника у Ромнах на Сумщині (фото)

Росіяни, які у ніч проти 23 серпня атакували Україну з повітря баражуючими боєприпасами, 11 з яких збила українська ППО, не припинили атаки й вдень.

Близько 11:20 командування Повітряними Силами ЗСУ попередило, що кілька ворожих БпЛА продовжують перебувати у повітряному просторі Сумщини.

До цього в регіоні оголошували повітряну тривогу. І, як передає Сумська обласна військова админістрація, було вражено об`єкт цивільної інфраструктури: у Ромнах «Shahed» влучив у навчальний заклад, будівля повністю зруйнована.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) — внаслідок атаки окупантів, за попередньою інформацією, дві людини загинули, троє працівниць школи отримали поранення.

Наразі триває пошук осіб, які можуть бути під завалами. Попередньо, їх двоє.

Нагадаємо, що 19 серпня ворог вдарив ракетою «Іскандер» по Чернігову, де загинули семеро людей, більше сотні зазнали поранень. Зокрема, було пошкоджено будівлю місцевого театру.

Фото з мережі

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