Тейлор Свіфт ховалася від шанувальників на весіллі зірки фільму «Одного разу в… Голлівуді»

Два дні поспіль поліція штату Нью-Джерсі мала зайвий головний біль. Лонг-Біч перетворився на місце паломництва тисяч шанувальників американської співачки Тейлор Свіфт, на концерті якої нещодавно побувала Меган Маркл. Якось вони дізналися, що їхній кумир з'явиться тут. Як з'ясувалося пізніше, попдіва прилетіла на Лонг-Біч на весілля відомого музиканта Джека Антонофф та популярної актриси Марґарет Кволлі.

Раніше Тейлор та Джек тісно співпрацювали. Зокрема, вони разом записали хіт Sweeter Than Fiction, який пролунав у фільмі «Мрії збуваються!».

39-річний Антонофф та 28-річна зірка фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в… Голлівуді» запросили на своє весілля не лише Свіфт. У ресторані Parker's Garage, де пройшла церемонія одруження, а потім святкування, зібралося ціле сузір'я!

Привітати молодят прибули британська супермодель та актриса Кара Делевінь, американська співачка Лана Дель Рей, кінозірка Енді Мак-Давелл (мати нареченої), популярний актор Ченнінг Татум, актриса та співачка Зої Кравіц.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум

Коли гості збиралися у призначеному місці, натовп фанатів ледь не зніс усе, що було поряд. Поліції довелося перекривати вулиці. У результаті Тейлор Свіфт, Кара Делевінь та ще кілька знаменитостей були змушені тікати з бару, щоб сховатися від шанувальників.

На щастя, цей інцидент не зіпсував весілля. Наречена була втіленням елегантності у білій весільній сукні з глибоким вирізом. Фату до середини спини було накинуто поверх темних локонів Маргарет, які були розділені проділом набік і майже торкалися її плечей.

Кволлі взула модні білі туфлі на плоскій підошві з тонкими ремінцями зверху, щоб завершити імідж.

Джек Антонофф та Марґарет Кволлі

Наречений вибрав для важливого дня класичний чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку.

Для ресторану наречена переодяглася у зручнішу білу сукню з довгими рукавами та заниженою талією.

У ресторан наречена одягнулася інакше

Мати нареченої, зірка культової комедії «День бабака» Енді Мак-Давелл була у довгій блакитній сукні із зеленими візерунками на тканині. Талію актриса обв'язала тонким поясом. На ногах в Енді були сандалі з ремінцями. Як аксесуар до цього вбрання Мак-Давелл обрала срібну сумочку. Актриса відома тим, що не фарбує своє посивіле волосся.

Енді Мак-Давелл

Тейлор Свіфт вибрала для весілля стильну блакитну сукню з мереживом та корсетом. Співачка взула срібні туфлі з ремінцями на підборах із відкритим носком. Імідж доповнювали браслети на зап'ястях та намисто зі стразами.

Кара Делевінь мала приголомшливий вигляд у чорному штанному костюмі з глибоким вирізом спереду. Це вбрання вдало доповнили чорні туфлі на підборах з відкритим носком та коричневі протисонцеві окуляри овальної форми.

Тейлор Свіфт і Кара Делевінь

Лана Дель Рей була в білому сарафані з рожевим візерунком та укороченому білому светрі. На руці висіла ніжно-блакитна сумочка від Prada.

Лана Дель Рей

Приїхала привітати Джека та Марґарет і відома актриса Блейк Лайвлі. Дружина Райана Рейнольдса одягла лимонно-зелене плаття без бретельок.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що на концерті Тейлор Свіфт у США тисячі фанатів своїми танцями спричинили землетрус.

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