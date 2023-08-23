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Україна

Російські лінії військового постачання серйозно постраждали, — британська розвідка

20:30 24 серпня 2023
Підрив Керченського мосту

Російські війська на півдні України змушені використовувати іноді довгі маршрути постачання після українських атак на мости. Про це йдеться у щоденному розвідувальному звіті, опублікованому британським міністерством оборони. Згідно з доповіддю, два мости між окупованим росією півостровом Крим і півднем України були обстріляні та пошкоджені в результаті точних ударів на початку серпня. Плавучі мости все ще використовувалися на переправах Чонгар і Генічеськ в середині місяця, пишуть британці.

«Понтонні мости навряд чи зможуть витримати весь потік важкої техніки, що перевозить боєприпаси та зброю», — йдеться в повідомленні.

Як наслідок, вузьке місце означає, що російським військам доводиться частково покладатися на довгий обхідний шлях через Армянськ на півночі Криму.

«Це створює додаткове навантаження на російську логістичну мережу на півдні», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, ЗСУ потужно вдарили по Чонгарському мосту ще у червні. Тоді «голова» Криму Сергій Аксьонов заявив, що «рух організували іншими маршрутами».

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