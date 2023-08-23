Народний депутат України від партії «Слуга Народу» Микола Тищенко почне боротися з call-центрами, але лише за певних умов.

Як пише Прямий, наприкінці липня народний депутат Микола Тищенко заявив, що у Києві виявили кол-центр, який працював на росію та збирав інформацію про військових та ППО. На своїй сторінці у Facebook депутат оприлюднив відео перевірки цього приміщення. За його словами, в офісі колл-центру знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема «Газпрому», «Центробанку», «Газпром інвест» та «Московської біржі».

«І зараз, майже через місяць, історія отримала продовження. У мережі інтернет та на окремих телеграм-каналах з’явився аудіо-запис, на якому людина голосом, схожим на голос народного депутата Тищенка, говорить про створення схеми „заробітку“ на кол-центрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами та судами. Такі послуги він готовий надавати за щомісячні виплати у розмірі кількох мільйонів», — йдеться у повідомленні Прямого.

Також людина, голос якої був записаний, не приховує, що їй байдуже з ким працювати, головне, щоб їй платили та не підставили, а він свою частину угоди виконає, зазначає Прямий.

Таким чином, якщо буде доведено, що голос на аудіо-записах належить Миколі Тищенку, стане зрозуміло, що народний депутат побудував нову схему для незаконного збагачення під виглядом «боротьби» з call-центрами, і тоді будуть всі підстави для залучення такого народного депутата до кримінальної відповідальності, інформує Прямий.

Нагадаємо, Микола Тищенко неодноразово був учасником гучних скандалів. Так, у розпал війни політик, попри заборону на виїзд, вирушив до Таїланду. Тоді до ЗМІ потрапили фото депутата на пляжі. Ймовірно, це був не перший його трип у сонячні країни, але саме цю подорож приховати не вдалося. Тоді Тищенко заявив, що це було службове відрядження з метою зустрічі із представниками української громади, хоча голова Верховної ради України Руслан Стефанчук відповідного розпорядження на відрядження народного депутата Тищенка не підписував.

Інший скандал виник через проведення під час локдауну вечірки нардепа у київському готелі Fairmont. У той час, як усі заклади дотримувалися карантинних обмежень, Тищенко робив подарунок дружині з феєрверком біля готелю.

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