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«Переплутав» схід України з Південно-Східною Азією: Миколу Тищенка виключили з партії «Слуга народу» за поїздку на курорт

17:17 26 січня 2023
Микола Тищенко

Народного депутата Миколу Тищенка виключили з партії «Слуга народу» після того, як він виїхав у Таїланд нібито для зустрічі з «представниками української громади».

Про це повідомили голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія та голова партії Олена Шуляк.

«Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни», — написав Арахамія.

«Керуючись положеннями п. 9.1.22 статті 9 Статуту Партії „Слуга народу“, ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії», — написала Шуляк.

Речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що Тищенка також звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга Народу».

Зазначимо, що навіть після виключення з партії Тищенко залишиться народним депутатом. Скласти мандат він може за особистим бажанням.

Раніше посольство України в Таїланді повідомило, що 27 січня у бангкокському готелі Novotel відбудеться зустріч з Тищенком нібито для «обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд».

В той же час спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що поїздка Тищенка за кордон — це не відрядження.

Нагадаємо, що 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає обмеження на виїзд за кордон для низки чиновників, зокрема, депутатів та міністрів.

Фото sluga-narodu.com/

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