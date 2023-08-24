росія перетворилась на гангстерську державу: експерт розповів, чи вплине смерть пригожина на війну в Україні

Якщо лідер терористичного угруповання «вагнер» євген пригожин дійсно загинув, то це матиме «незначний» вплив на війну в Україні, але покаже всім, що росія перетворилась на «гангстерська державу».

Таку думку висловив аналітик з питань безпеки і оборони Майкл Кларк, пише Sky News.

«Це, безсумнівно, велика новина, тому що, що б це не зробило з війною в Україні, і в якомусь сенсі вплив на війну буде незначним, це підсилює той факт, що росія є бандитською державою. Їм керують по-гангстерськи зверху до самих низів, а корупція знаходиться на найнижчому рівні», — сказав Кларк.

Він зазначив, що до цієї історії потрібно ставитись з обережністю, тому слід дочекатися більш детальної інформації протягом наступної доби.

«На даний момент не очевидно, що він мертвий, можливо, так воно і є, але все ж існує правдоподібна версія, що це може бути свого роду підстава», — додав він.

Своєю чергою, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська нагадала, що «гарантії безпеки» євгенові пригожину після заколоту обіцяв саме олександр лукашенко, тому повинен відповідати за збиття літака нарівні з путіним.

«ФАКТИ» писали, що вчора було покарано і одного з ймовірних соратників пригожина — генерала суровікіна, якого запідозрили в участі в провальному бунті вагнерівців".

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