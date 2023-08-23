Суровікін — все: бунтівного «сирійського м'ясника» звільнили з посади головкому ВКС росії

У середу, 23 серпня, російські ЗМІ повідомили, що генерала сергія суровікіна звільнено з посади головкому повітряно-космічних сил росії. Перші повідомлення про це не мали жодних підтверджень. Однак потім джерело російського державного агентства «РИА Новости» заявило: «Тимчасово виконує обов'язки головкому ВКС начальник головного штабу ВКС генерал-полковник Віктор Афзалов».

Афзалов обіймає посаду начальника головного штабу ВКС росії з серпня 2018 року. Він уже виконував обов'язки командувача ВКС, коли суровікін очолював об'єднане угруповання військ, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Першим про відставку суровікіна повідомив ще ввечері 22 серпня колишній головний редактор «Еха Москвы» Олексій Венедиктов. Він наголосив, що генерала зняв з посади президент володимир путін. Указ уже підписано.

Потім з'явилася інформація, що суровікіна звільнили з посади «у зв'язку з переходом на іншу роботу». Поки що генерал нібито перебуває «у короткостроковій відпустці».

Проте російські ЗМІ впевнені, що рішення путіна щодо суровікіна пов'язане з припущеною участю генерала в проваленому бунті «вагнерівців».

Нагадаємо, суровікін очолив командування повітряно-космічних сил росії 31 жовтня 2017 року. У жовтні 2022-го — січні 2023 року він командував об'єднаним угрупуванням російських військ в Україні, а з 11 січня 2023 року обіймав посаду заступника його командувача.

Після спроби заколоту, яку влаштував засновник ПВК «Вагнер» євген пригожин, з'явилися повідомлення, що суровікіна, як і низку інших високопоставлених російських офіцерів, усунуто від служби та затримано. Офіційно цю інформацію не підтверджували, але генерал більше у громадському просторі не з'являвся.

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