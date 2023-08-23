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ППО росії збила літак пригожина, загинуло семеро людей, — росЗМІ (відео)

20:16 23 серпня 2023
ППО росії збила літак пригожина, загинуло семеро людей,&nbsp;— росЗМІ

В росії розбився літак «Embraer Legacy 600» з реєстраційним номером RA-02795, який належав євгену пригожину, що влаштував заколот. Він був збитий вогнем із ППО підвідомчою МО рф у Бологівському районі Тверської області. Про це повідомляє Telegram-канал «Grey Zone».

Попередньо на борту перебували семеро людей. Місцеві жителі перед падінням літака чули два розриви характерних ППО і це підтверджують інверсійні сліди у небі на одному з відео, а також слова безпосередніх очевидців.

Тим часом, МНС рф повідомляє про десятьох загиблих.

За даними «Бази» літак євгена пригожина, що розбився, летів з боку Підмосков'я.

Як повідомляє ТАСС, у літаку, що розбився в Тверській області, серед пасажирів значився євген пригожин.

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ППО росії збила літак пригожина, загинуло семеро людей,&nbsp;— росЗМІ

ППО росії збила літак пригожина, загинуло семеро людей, — росЗМІ (відео)

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