У Греції вирують лісові пожежі: загинуло щонайменше 20 осіб

Уже кілька днів у Греції, де нещодавно масштабні пожежі змусили евакуювати з острова Родос тисячі туристів, знову вирують потужні лісові пожежі. Лише за добу 22 серпня було зафіксовано 60 нових масштабних загорянь. Влада повідомляє про загибель щонайменше 20 осіб. Причому 18 із них було знайдено у віддаленому селі на півночі країни. Очевидно, це були нелегали.

Район, де виявили трупи, що обігрілися, розташований недалеко від кордону з Туреччиною. Це грецька префектура Еврос. Тут пожежа почалася 19 серпня і швидко поширилася на всю територію Національного лісового парку Дадья-Лефкімі-Суфліон.

Грецька влада вважає, що загиблих у цих краях може бути більше. Місцеві ліси є популярним маршрутом у нелегалів, які прагнуть потрапити до Євросоюзу з території Туреччини.

Еврос серйозно постраждав від пожеж. В Александруполісі, адміністративному центрі району, довелося евакуювати пацієнтів лікарні, включно з новонародженими немовлятами.

Людей перевезли на пором «Адамантіос Кораіс», який перетворили на тимчасовий польовий госпіталь. Літніх пацієнтів поклали на матраци в приміщенні ресторану. Найважчих хворих парамедики та лікарі були змушені обслуговувати просто на ношах.

У бесіді з журналістами один із медбратів заявив, що за 27 років роботи він не бачив нічого подібного.

«Всюди ноші, пацієнти тут, крапельниці там… це все схоже на війну, наче вибухнула бомба», — розповів медик.

Пожежі вирують не тільки в Евросі. Горять ліси біля гори Парніс у небезпечній близькості від Афін. Довелося закрити частину автомобільної кільцевої дороги навколо грецької столиці. Людям порадили залишатися вдома і без потреби не виходити на вулицю.

Також закрито доступ до гір і лісів поблизу постраждалих районів.

У липні лісові пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів лісів на острові Родос. Полум'я вирувало 10 діб. Завдано величезної шкоди туристичній індустрії всього острова.

Тепер горять ліси навколо міста Кавала, а також на островах Евія і Кіфнос, і в регіоні Беотія на північ від Афін.

На допомогу до Греції направлені фахівці з боротьби з вогнем із Кіпру, Румунії, Чехії, Хорватії, Німеччини та Сербії.

Ситуація істотно погіршується ураганним вітром і температурою повітря до 41 °C. Нагадаємо, що вчені назвали граничну температуру, яку може витримати людина.

Раніше «ФАКТИ» писали про жахливі наслідки аномальної спеки, через які популярні курорти Європи охопили смертельні пожежі.

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