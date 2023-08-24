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Гороскоп

Проявіть завзятість та цілеспрямованость: якому знаку зодіаку пощастить 24 серпня

10:55 24 серпня 2023
Сузір'я Близнюків

Незважаючи на те, що Україна сьогодні відзначає своє головне свято, сили зла, в тому числі і російського, стають особливо активними, впевнені астрологи.

Тому, щоб не стати їхньою жертвою — необхідно виявляти максимальну завбачливість та обережність, радять фахівці на сайті з гороскопами.

«У жодному разі не варто ризикувати — занадто великий ризик травм і фінансових втрат, тому краще не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість за кермом, не носити з собою великі суми грошей і не ходити безлюдними вулицями в темний час доби», — впевнені фахівці.

Крім того, багатьом людям сьогодні доведеться зайнятись вирішенням багатьох нестандартних питань, які забиратимуть більше часу та сил, ніж зазвичай.

В той же час цей день може стати благополучним завдяки завзятості та цілеспрямованості, які будуть проявляти представники різних знаків Зодіаку. А для одного з них 24 стане взагалі днем везіння та удачі.

І цей знак — Близнюки — люди, які народилися з 22 травня по 21 червня.

«Близнюкам необхідно налаштуватись на позитивний лад — вони можуть розраховувати на повсюдний успіх, головне, зрозуміти, в якій життєвій сфері — в особистій чи професійній — для них важливіше. За великого бажання вони можуть досягти успіху скрізь, але все ж таки бажано зосередитися на якомусь одному напрямі і докласти максимальних зусиль саме до нього, тоді і результат їх обов'язково потішить», — радять астрологи.

Зверніть увагу також на поради кожному знаку Зодіака у святковий день 24 серпня.

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