В передостанній четвер серпня представників багатьох знаків Зодіаку очікують приємні сюрпризи у професійних справах, передбачають астрологи.

Крім того, день ідеально підходить для будь-яких починань. Зокрема, можна розглянути варіант зі спеціальним харчуванням та спортивними заходами. Всі нові справи, за які ви візьметесь, сьогодні матимуть особливе енергетичне підживлення, пише Ukr.Media.

Овен

Перша половина дня дуже плідна, за цей час можна досягти великих успіхів. Не пропустіть можливості, що відкриється перед вами, будьте рішучі та тверді у своїх намірах. Поступово посилюється вплив несприятливих тенденцій, і в першу чергу це позначається на відносинах з оточуючими — знайти з ними спільну мову стає дедалі складніше, а розбіжності виникають частіше.

Не бажано робити великі покупки, ви дуже легко розлучаєтесь з грошима, часто витрачаєте їх даремно. День не підходить Овнам для покупки одягу, аксесуарів, прикрас — вибрані речі швидко вам перестануть подобатися.

Телець

День дуже вдалий. Обставини складаються найсприятливішим чином, ви досягнете навіть більшого, ніж очікували. Цікаво, що навіть якщо ви займатиметеся виключно чужими справами, у вашому житті теж відбудуться помітні зміни на краще. Це стосується не лише роботи, а й особистих стосунків.

Можливі грошові надходження, на деяких Тельців чекають цінні подарунки. Ділове чуття дуже гостре, укладені угоди будуть вигідними. Це вдалий день для того, щоб вийти на нову роботу, обійняти вищу посаду або випробувати свої сили у сфері, яка раніше вас не надто цікавила.

Близнюки

Непростий день, але і з подій, які він приносить, можна отримати користь за правильного до них підходу. Керуйтеся здоровим глуздом, будьте вимогливими до себе, не забувайте про дисципліну. Зараз не можна потурати своїм капризам, йти на поводу у швидкоплинних бажань. Пам'ятайте: чим більше зусиль ви прикладаєте, тим краще виявляється результат, і не лінуйтеся.

На будь-яких зустрічах, навіть неформальних, намагайтеся уникати фамільярностей, поводьтеся тактовно та делікатно. Різкі висловлювання Близнюкам теж ні до чого; стриманість вас сьогодні особливо прикрашає.

Рак

Сприятливий день не лише для роботи, а й для розмов про неї. Можна обговорити із партнерами плани на майбутнє, намітити нові цілі. Підходить день і для того, щоб поділитися своїми ідеями: напевно, знайдуться люди, які захочуть допомогти в їх реалізації.

Вдалими будуть експерименти; якщо ви наважитеся спробувати щось нове, то, напевно, не пошкодуєте про це. Легко зав'язуються знайомства, можуть отримати романтичне продовження, якщо ви проявите ініціативу. Ракам, які мають справу з документами, варто бути особливо уважними: є небезпека припуститися помилок, які призведуть до затримок у справах.

Лев

Сприятливий день, який добре підходить для вирішення багатьох питань, які раніше не давали вам спокою. Ви досягнете успіхів, якщо наслідуватимете підказки інтуїції: вона не обманює вас ні в дрібницях, ні там, де справа стосується справді важливих речей.

Багато Левів здивуються тому, які бажання та інтереси з'являться у них цього дня; ідеї, які несподівано відвідали вас, можуть стати відправною точкою для значних змін на краще. День добре підходить для спілкування; і зі старими, і з новими знайомими ви чудово ладнаєте. Можливі приємні сюрпризи. Не бракує компліментів і знаків уваги.

Діва

Починається день чудово, вранці буде шанс швидко впоратися зі справами, які нещодавно здавалися вам дуже складними та заплутаними. Будь-які важливі зустрічі, зокрема особисті, краще провести до обіду; Потім ви почнете нервувати і будете схильні занадто агресивно обстоювати свої позиції.

Труднощі у професійній сфері можуть виникати у Дів через те, що вам не вдається правильно оцінити ситуацію, що склалася, ви бачите проблеми там, де їх немає, і, навпаки, не помічаєте реальних труднощів. А ось особисті стосунки складаються гармонійно.

Терези

День пройде вдало, якщо ви дотримуватиметеся традицій і не порушуватимете загальноприйняті правила. Зараз не потрібно експериментувати і, тим більше, ризикувати; набагато краще діяти перевіреними методами — це безпечно, і ефективно. Варто бути обережнішими з новими знайомими: вони багато обіцяють, але навряд чи дотримаються слова.

Друга половина дня підходить Терезам для спілкування з впливовими людьми, зустрічей з потенційними роботодавцями та діловими союзниками. У відносинах з близькими часом виникають непорозуміння, оскільки може здаватися, що ви зосереджені виключно на власних справах і не цікавитеся чужими.

Скорпіон

День приємних та цікавих зустрічей. Неформальне спілкування виявляється дуже плідним, навіть ділові питання краще обговорювати у розслабленій, невимушеній обстановці. Можливість показати себе з кращого боку, ненав'язливо продемонструвати свої переваги; розумна самореклама дуже ефективна.

Друга половина дня підходить Скорпіонам для вирішення організаційних та адміністративних питань. Вам вдається врахувати всі деталі, нічого не випустити з уваги. Буде шанс укласти вигідні угоди, непогано заробити, не докладаючи великих зусиль.

Стрілець

Насичений день. Вам належить займатися дуже різними справами, своїми та чужими, постійно перемикаючись з одного на інше. Це, з одного боку, складно та втомлює, а з іншого — захоплююче. Ви не встигаєте скучити і в черговий раз переконуєтеся в тому, що на багато чого здатні. Навколишні помічають ваші таланти, охоче допомагають у реалізації задуманого.

Сприятлива фінансова картина. Ви можете дозволити собі великі покупки, вони будуть вдалими. Друга половина дня порадує Стрільців незвичайними та дуже привабливими діловими пропозиціями.

Козоріг

Не турбуйтесь. Проблеми в цей день не виключені, але серйозних проблем не виникне, ви впораєтеся з усім. Можливість вирішити якісь робочі завдання, над якими і ви, і ваші партнери довго ламали голову. Вдалий день для прояву лідерських якостей буде можливість зібрати команду однодумців.

День підходить Козорогам для неформального спілкування, добре проходять дружні зустрічі, романтичні побачення залишають найсприятливіше враження. Можна робити невеликі покупки, а також вкладати гроші у бізнес.

Водолій

Дуже сприятливий день. Вам щастить практично у всьому, за що ви беретеся. З'являється можливість досягти якихось давно поставлених професійних цілей, зміцнити свої позиції, завоювати повагу керівництва та впливових людей. Ви швидко навчаєтесь новому, переймаєте корисний досвід.

У Водоліїв буде можливість реалізувати якісь сміливі ідеї, творчий підхід до справ дозволяє досягти успіху. Вечір підходить для відвідування світських заходів, на них ви будете в центрі уваги, почуєте чимало компліментів, зможете справити гарне враження на людей, які вам симпатичні.

Риби

Ранок буде вдалим. Присвятіть його корисним та цікавим справам: вплив позитивних тенденцій сильний, можна і успіху досягти, і час провести приємно. Незабаром після полудня виникнуть труднощі — спочатку дрібні, а потім і серйозніші. Прислухайтеся до порад, не ігноруйте чужої думки; намагайтеся аналізувати помилки оточуючих, це допоможе уникнути власних промахів.

Рибам потрібна обережність у фінансових справах. Небажано робити незаплановані покупки, брати кредити, пов'язувати себе якимись зобов'язаннями.

До того ж представникам всіх знаків Зодіаку варто пам'ятати, що за Східним гороскопом 24 серпня — День Дерев'яного Тигра або Тигра-Мрійника.

Тигр — істота з надзвичайно дружнім характером. Він завжди бажає мати свою власну незалежність і не прагне підкорятися комусь. В той же час із задоволенням співпрацює з людьми, і мріє про те, як побудувати світ, в якому кожному буде жити набагато краще.

Коли Тигр опиняється у ситуації, де може самостійно діяти без прямого керівництва, він із задоволенням виявляє свої лідерські якості та вміння.

«Під час міжособистісних стосунків з людиною, яка народилась у день або рік Тигра, бажано бути обережними. Не вимагайте від партнера більше, ніж ви самі готові вкласти у відносини, інакше вас можуть вважати особою, що хоче багато, але дає мало», — радять знавці Східної астрології.

Про те, які якості проявляє справжній Тигр, можна дізнатись з коротких відео.

Нагадаємо, раніше астрологи порадили ніколи не вірити на слово представникам чотирьох знаків Зодіака.



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