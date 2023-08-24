Популярний співак Іван Наві вперше став батьком

Популярний український співак Ivan NAVI, виконавець хітів «Такі молоді», «Пишу тобі листа» та інших поділився з прихильниками радісною новиною. На своїй сторінці в інстаграмі він повідомив, що вперше став батьком і показав новонародженого сина. Щасливий батько тримає малюка за крихітні ніжки.

Також артист розсекретив ім’я сина та його зріст і вагу.

«Сяркевич Дарій Іванович. Люблю тебе, сину! 22.08.2023, 3.850 кг», — повідомив Іван.

Проте більше подробиць щасливий батько не став. Іван не афішує особисте життя. Не розповідає, хто є його коханою жінкою, яка подарувала сина. Іван лише обмовився в одному з інтерв’ю, що зустрів свою кохану в новорічну ніч.

В коментарях зіркові друзі та прихильники Івана вітають з поповненням та бажають щастя малюкові та його батькам.

Раніше Злата Огнєвіч повідомила, що її сестра народила первістка.

Також «ФАКТИ» писали про те, що Наталя Жижченко вдруге стала мамою. Вона народила донечку.

Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

56

Читайте нас у Facebook та Instagram