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В Україні через обстріли ворога зупинилася одна з ТЕС: що буде зі світлом

12:11 24 серпня 2023
Архівне фото

Після потужних обстрілів міста Дніпро ворожа армія зранку в четвер, 24 серпня, обстріляла одну з теплоелектростанцій в Україні. Вона припинила роботу.

Про це повідомили в ДТЕК.

«Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше», — йдеться у повідомленні.

На щастя, через ворожу атаку ніхто не загинув. Проте серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після обстрілів енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків та відновлення роботи станції.

ДТЕК додає, що з вересня минулого року росіяни 34 рази обстріляли енергетичні підприємства компанії. Внаслідок ворожих атак загинули три енергетики, ще 28 співробітників ДТЕК отримали поранення. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.

Раніше повідомлялося, що після численних обстрілів енергосистеми України з боку окупантів ситуація зі світлом стабілізувалася. Проте енергетики попереджають, що зима може бути складною через нові атаки ворога. Українців вже зараз закликають заощаджувати електроенергію у пікові години — з 16:00 до 23:00, оскільки енергетична система та деякі об'єкти ще повністю не відновилися.

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