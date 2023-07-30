Боятися не треба: у Міненерго прокоментували прогнози «експертів» про зимові блекаути

Після недавніх попереджень експертів про можливі блекаути влітку, які на щастя, не справдилися, українцям не варто боятися і страшних прогнозів про буцімто важку зиму через проблеми з енергетикою. У цьому запевнив міністр енергетики Герман Галущенко.

На його переконання, українська система ППО стала значно потужнішою, тож виріс і рівень захисту об'єктів критичної інфраструктури.

«Робота системи під щоденними атаками залежить, по-перше, від наслідків обстрілів — вони теж можуть бути різними, тому що це в багатьох випадках залежить від роботи системи ППО, і ми зараз бачимо, що рівень захисту ППО набагато вищий і кращий, ніж був у попередню зиму, це теж треба враховувати», — сказав міністр в ефірі національного телемарафону.

За його словами, навіть якщо через обстрілі будуть нові пошкодження енергосистеми, це матиме тимчасовий характер. Тож рекомендації стосовно необхідності купівлі генераторів та павербанків залишаються чинними.

«Я завжди кажу всім: тримайте, хай вони будуть. Коли міністр енергетики говорить: „купуйте всі генератори“, воно звучить трохи страшно. Але купуйте, тримайте, хай вони будуть: ми робимо все, щоб вони вам ніколи не знадобилися, але нехай вони будуть», — пояснив Галущенко свою позицію.

Нагадаємо, що в кінці травня уряд затвердив нові тарифи на електроенергію для населення, підвищивши їх до 2,64 гривень/кВт-год. Втім, плани щодо нового підвищення тарифів у 2023 році поки не розглядаються.

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