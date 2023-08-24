Намагалися «підсадити» на наркотики поранених військових: на Львівщині затримали «волонтерів»

На Львівщині, де колишній поліцейський та чинні митники попалися на постачанні еквадорського кокаїну в Україну, працівники ДБР викрили злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. Причому, наголосили у Бюро, злодії намагались пропонувати психотропи навіть пораненим військовим, які проходять складне і болісне лікування.

Організував наркобізнес мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовослужбовцями.

Разом вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну серед місцевого населення Червонограду. Зловмисники збували до 7500 доз на місяць вартістю понад 600 тис. гривень.

З метою конспірації вони створили ветеранську громадську організацію. В її приміщені і відбувалося зберігання та фасування наркотичних засобів й психотропних речовин.

Правоохоронці затримали організатора та спільника на спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 грамів. Під час обшуку в приміщенні «громадської організації» були виявлені пакети в яких була розфасована психотропна речовина, готова для подальшого збуту пораненим військовослужбовцям та цивільному населенню.

Вилучені кошти

Фігурантам повідомлено про підозру в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що влітку від вживання невідомих наркотиків у Києві загинули дві неповнолітні дівчини.



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