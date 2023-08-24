Медики «нахімічили»: на Київщині вкрали 9 млн грн на купівлі ліків

У Київській області викрили чергову схему масштабного розкрадання бюджетних коштів. У схемі були задіяні службові особи чотирьох медичних закладів.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

Впродовж 2021−2023 років керівники цих медзакладів уклали низку договорів на купівлю фармацевтичної продукції з підконтрольною приватною компанією. Як встановили аналітики БЕБ, закупівельні ціни в окремих випадках були завищені у 8 та більше разів.

Детективи БЕБ вилучили тендерну документацію й оригінали та копії фінансово господарських документів. Наразі вони направлені на економічну експертизу для встановлення фактичних збитків завданих державі.

«Наразі співробітники БЕБ встановлюють деталі схеми та перевіряють інформацію про причетність народного депутата України до координацій дій вказаних осіб», — йдеться у повідомленні.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли про корупційний скандал у Міноборони, пов'язаний з закупівлею харчів для військових за завищеними цінами.

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