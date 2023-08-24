Веселі танці з присмаком сліз: український гурт презентував нову пісню «Кіно»

Український гурт MBreeze презентував чергову новинку — сингл «Кіно», він про пошук себе та вміння цінувати своє життя таким, яким воно є. Це пісня про життя, про те, що кожен з нас — головний герой свого фільму, іноді щасливого, а іноді й безутішного. Пісню вже можна послухати на всіх стрімінгових майданчиках, а mood-відео переглянути в YouTube. Нагадаємо, що Злата Огнєвіч та «Без Обмежень» випустили до Дня Незалежності потужну пісню «Народжені вільними».

За словами фронтмена гурту MBreeze Олександра Біляка, перший варіант цієї пісні був написаний прямо перед початком вторгнення.

«Це була легка пісня з легким романтичним сенсом, ми планували випустити її влітку 2022 року. Зараз літо 2023 року. Після всіх подій вона трансформувалася та набула зовсім іншого присмаку та сенсу. За цей час сталося стільки всього, що іноді здавалося, ніби це все не насправді, але ні, життя продовжується і нам потрібно вчитися жити і залишатись вдячними за те життя, яке ми зараз маємо».

Вже за декілька тижнів гурт планує випустити іншу, піано-версію пісні «Кіно». Ілля Біляк, ударник гурту, додає: «Коли Алекс показав цю пісню, вона була під фортепіано, здається, я пустив сльозу. Мені відразу згадалась пісня Stromae — papaoutai, під яку танцює пів світу, але сенс якої, насправді, розриває душу. Я знав, що Алекс хоче робити танцювальну версію і підтримав це рішення, але відразу попросив зробити дві версії пісні, ту, яку відпочатку ми хотіли — „веселу“ та другу — піано-версію. Обидві версії, я впевнений, торкнуться серця слухача».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що популярні українські артисти DZIDZIO, ALEKSEEV, Тарас Тополя та Олександр Пономарьов об'єдналися заради романтичної пісні «Миліша».

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