Народжені вільними: Злата Огнєвіч та «Без Обмежень» випустили потужну пісню до Дня Незалежності

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно повідомила про поповнення в родині, та лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець вперше заспівали в дуеті. Вони підготували особливий подарунок шанувальникам до Дня Незалежності. Артисти презентували потужний трек «Народжені вільними» про силу та міць українського народу, про бажання усіх українців бути вільними та незалежними.

«Це пісня про нас: вільних, сильних та непереможних. Вона про тих українців, які ніколи не будуть миритися з несправедливістю і завжди будуть виборювати свою свободу, будуть йти до останнього заради Незалежності», — прокоментувала спільний твір Злата Огнєвіч.

На створення цієї роботи артистів надихнув твір Івана Франка «Каменярі». Кліп знімали в кам’яному кар’єрі, який символізує силу та міць. Як скелі у вірші Франка бороли сильні та могутні каменярі, так і українці нині борються за незалежність і волю.

«Пісня „Народжені вільними“ не схожа на творчість БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, та і не схожа на пісні Злати. Це щось зовсім інше — те, у чому ми поєдналися. А найголовніше — вона має сильний меседж, який ми хочемо донести до кожного українця. „Народжені вільними“ — це маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей», — зазначив Сергій Танчинець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в мережі обговорюють нового коханого Злати Огнєвіч.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що популярні українські артисти DZIDZIO, ALEKSEEV, Тарас Тополя та Олександр Пономарьов об'єдналися заради романтичної пісні «Миліша».

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