В Кривому Розі на шахті стався обвал, загинула людина

В Кривому Розі, який нещодавно постраждав від ракетної атаки ворога, на шахті «Тернівська» стався обвал. Внаслідок трагедії загинув 43-річний чоловік.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.



За інформацією видання, пресслужба Криворізького районного управління поліції підтвердила факт обвалу.

Зокрема зазначається, що під час обвалу в шахті перебували працівники. Один з них загинув на місці. Також поранення отримав його 39-річний колега.

Нині на місці подій працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у листопаді під час масованого російського обстрілу території України шахти у Кривому Розі було знеструмлено, коли там перебували люди. Їх піднімали на поверхню гірничорятувальники.

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