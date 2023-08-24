37.12 / 37.92 40.42 / 41.40
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Кривому Розі на шахті стався обвал, загинула людина

14:09 24 серпня 2023
В залізорудній шахті

В Кривому Розі, який нещодавно постраждав від ракетної атаки ворога, на шахті «Тернівська» стався обвал. Внаслідок трагедії загинув 43-річний чоловік.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією видання, пресслужба Криворізького районного управління поліції підтвердила факт обвалу.

Зокрема зазначається, що під час обвалу в шахті перебували працівники. Один з них загинув на місці. Також поранення отримав його 39-річний колега.

Нині на місці подій працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у листопаді під час масованого російського обстрілу території України шахти у Кривому Розі було знеструмлено, коли там перебували люди. Їх піднімали на поверхню гірничорятувальники.

134

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Замріяний Тигр

Тельцям — зміни на краще, Ракам — вдалі експерименти, Скорпіонам — цікаві зустрічі: гороскоп на день Тигра-Мрійника

Злата Огнєвіч та Євген Клопотенко

«Вони точно разом!»: мережа обговорює коханого Злати Огнєвіч

Пригожин

Мовчання ватажка «Вагнера» щодо України свідчить про те, що він дотримується встановлених обмежень

Гороскоп

Відчайдушні брехуни: астрологи радять не вірити на слово представникам цих чотирьох знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту