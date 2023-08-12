Ворог вдарив по Кривому Розі ракетами «Іскандер», в низці областей оголошувалась повітряна тривога

Незадовго до полудня суботи, 12 серпня, в низці областей було оголошено повітряну тривогу через нову ракетну атаку рф.

Про це повідомляють «ФАКТИ» з посиланням на інформацію від місцевої влади та моніторингові сайти.

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Згодом надійшло повідомлення, що у Кривому Розі лунають вибухи. Про це написав у Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», — вказав він, додавши згодом, що цього разу минулося без втрат.

Моніторингові сайти повідомили про підозру на те, що місто було атаковане балістикою.

«Головне — без жертв. Всі деталі нині уточнюються. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі! Не допомагайте зорієнтуватися ворогові», — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, що 31 липня близько 9:00 дві російські балістичні ракети влучили у житловий будинок та у навчальний заклад у Кривому Розі. Зруйновано з 4 по 9 поверх у дев'ятиповерхівці, два корпуси технікуму. Шестеро містян загинули, ще 65 зазнали поранень.

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