В Криму знову замайорів державний прапор України: розвідники показали відео спецоперації на півострові

Під час висадки українських спецпризначенців на мисі Тарханкут на території окупованого Криму знов замайорів український прапор. Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

Як відомо, спецоперація відбулася вночі 24 серпня за взаємодії з військово-морським флотом України.

Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі Оленівки та Маяка.

Українським воїнам прийшлося вступили у боєзіткнення з підрозділами окупанта.

«В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій», — йдеться у повідомленні.

У ГУР також пишуть, що попри масові звернення місцевих жителів, окупаційна адміністрація Криму про подію повідомляє, що відбулося «знищення боєприпасів за встановленим графіком».

«Українські Сили оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили», — додали в ГУР.

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