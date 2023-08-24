Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про виплати полоненим: що відомо

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Проєкт № 9638 за основу підтримали 335 депутатів.

Законопроєктом пропонується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон, а також зникли безвісти за особливих обставин. А також можливість виплатити грошове забезпечення їх сім’ям.

Це не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися у полон, самовільно залишили місця служби.

Також пропонується:

- уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

- уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

- удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Раніше голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт, який передбачає надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які стають до роботи після звільнення з військової служби.

Також буде розглянутий проєкт, спрямований на спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, запровадження Єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також окремого статусу захисника і захисниць України.

Раніше «ФАКТИ» писали, на які суми можуть розраховувати українські захисники після звільнення зі служби.

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