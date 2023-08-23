У Раді хочуть змінити механізм грошових виплат військовим, поліцейським та іншим силовикам: що пропонують

В Україні, де для військових передбачена одноразова грошова допомога, народні депутати ініціювали ухвалення чергового законопроєкту щодо посилення соціального захисту українських військовослужбовців, поліцейських та інших представників силового блоку. Документ покликаний удосконалити механізми грошових виплат. Це прописано у законопроєкті № 9638, зареєстрованому у парламенті.

Так, автори нового проєкту закону — народні депутати Давид Арахамія, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук та Олександр Корнієнко.

Вони наголошують на необхідності удосконалення механізмів різних виплат, зокрема:

• за невикористані дні відпусток;

• виплати одноразової допомоги при звільненні з військової служби;

• виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, котрі потрапили у полон, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи, захоплених заручниками, а також інтернованим у нейтральних державах або зниклих безвісти за особливих обставин.

Законопроєкт вносить зміни у Кодекс цивільного захисту і законів:

• «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

• «Про Національну поліцію».

Також військовим за призовом осіб офіцерського складу передбачається одноразова грошова допомога у 50% місячного грошового забезпечення у разі звільнення через:

• закінчення установлених термінів військової служби;

• за станом здоров’я;

• сімейні обставини чи інших поважних причин, список яких визначає уряд (в мирний час);

• настання особливого періоду та небажання продовжувати службу військовою-жінкою, яка має неповнолітню дитину.

Раніше «ФАКТИ» писали, на які суми можуть розраховувати захисники після звільнення зі служби, а також про те, скільки отримуватимуть після нещодавнього рішення Кабміну контрактники, строковики та курсанти.

66

Читайте нас у Facebook та Instagram