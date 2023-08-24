Нарешті всі разом: Дмитро Монатік повернувся з дітьми до Києва

Популярний артист Дмитро Монатік, дружина якого з дітьми тривалий час через війну проживала в Англії, об’єднався з родиною. Усі разом зустрілися в Києві. Про це Дмитро розповів в ефірі телеканалу «1+1 Україна. Він зізнався, що прийняти таке рішення було непросто, оскільки вони з Іриною переживали за безпеку синів, однак вирішили, що вдома хлопцям буде краще.

«Це було складне рішення. Але зараз мої малі, моя дружина в Києві. Я такий радий відчувати вас так близько, у мене зовсім інший вайб. Київ став Києвом, яким я люблю. Як би складно не було. Ми збагнули одну штуку, дуже важливу — дійсно, що рятує, так це сім'я», — сказав Монатік.

За словами артиста, Платон та Данило ходитимуть до столичної школи. Житиме зіркова родина у міській квартирі. Артист каже, що вже поговорили з синами та пояснили їм, як поводити себе під час повітряної тривоги.

Своєю чергою, Ірина Монатік в сторіз своєї сторінки в Instagram показала фото з Києва та привітала всіх з Днем незалежності. Разом з чоловіком вони взяли участь у заходах до Дня Незалежності.

Також Дмитро приготував подарунок нашим захисникам на фронт — відправив на передову рюкзаки з усім необхідним для надання першої допомоги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як зірки шоубізнесу привітали країну з Днем Незалежності.

Співачка Тіна Кароль випустила у цей день особливу пісню, які виконала на тлі Украни-Матері.

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