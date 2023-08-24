«Ми „зацілуємо“ всі твої рани»: українські зірки привітали з Днем Незалежності

Українські зірки в День Незалежності привітали українців зі святом зі своїх сторінок у соціальних мережах. Побажання відгукнулися у серці кожного: скорішої перемоги над ворогом, миру та стійкості.

«З Днем народження, моя прекрасна Україно! - співачка Наталя Могилевська зі сльозами на очах записала зворушливе відео. — Коли закінчиться війна, моя рідна ненька, ми „зацілуємо“ всі твої рани, відбудуємо і будемо жити щасливо. Тому що не треба звільняти тих, хто вже вільний!»

Телеведуча Леся Нікітюк розмістила світлини на фоні монументу Батьківщини-мати і привітала зі святом словами з вірша Ліни Костенко: «Усе як є — дорога, явори, усе моє, все зветься — Україна».

«Дякую нашим захисникам і захисницям за постійну боротьбу, — написала Леся. — Низький вам уклін.

Хочу побажати нам всім витримки, світла і добра!"

Співачка Злата Огнєвіч записала відео на фоні схилів Дніпра, пригадав головні кроки незалежності України і, навіть, свої помилки.

«Одного разу ти вибрала не того, — сказала Злата, згадуючи Януковича. — Хоча я й сама така. Це досвід, хоча дуже болючий… Ти прекрасна, хоча поруч з тобою скажені і хворі сусіди. Але ти їм точно не по зубах. Тримайся, рідненька! Наша сила в людях!»

Оля Полякова на День Незалежності випустила нову пісню «Пташка», присвячену 23-річній Оксані Баландіній, яка зазнала мінно-вибухової травми, наступивши на невідомий предмет, повертаючись до дому.

«Це присвята всім жертвам війни та тим, хто потребує підтримки у ці трагічні для країни часи, які обовʼязково закінчаться нашою перемогою».

Привітав зі своєї сторінки і модельєр Андре Тан, зауваживши, що синій і жовтий — найпопулярніші кольори року.

«Наш народ неймовірний — зі зброєю в руках, чи зі словами в якості зброї, в різних кутках країни, або поза нею, на фронті, чи у тилу, у вцілілих будинках, або у сховищах, під повітряну тривогу, чи в тишу, ми всі разом — незламні і сильні! — написав Андре. — Пишаюся тим, що я — українець. Дякуємо ЗСУ за існуюче сьогодні!»

Ведучий проекту «Холостяк» Григорій Решетник виклав світлину разом з дружиною Крістіною та зізнався у коханні до України.

«Любимо тебе всім серцем, наша Неймовірна та Незалежна Україна, — написав Григорій. — Перемоги, любові та злагоди!«

«ФАКТИ» писали, що Злата Огнєвіч та гурт «Без Обмежень» випустили потужний кліп «Народжені вільними».

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