У Києві на 10 днів обмежать рух одним з мостів: що відомо

В Києві у зв'язку з аварійним ремонтом Північного мосту частково обмежать рух транспорту шляхопроводом.

Комунальне підприємство по ремонту та утриманню мостів і шляхопроводів м. Києва «Київавтошляхміст» проводить аварійний ремонт плити мостового полотна, повідомили у КМДА.

В патрульній поліції уточнили, що рух буде обмежено через річку Дніпро в напрямку лівого берега.

«На Північному мосту частково буде обмежений рух з 24 серпня до 2 вересня в напрямку лівого берега», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські закликали водіїв з розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь.

На сьогодні для автомобільного сполучення лівого та правого берегів столиці працюють п'ять мостів: Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та міст Патона. Вже тривалий час йде будівництво Подільсько-Воскресенського моста.

Повідомлялось, що будівельникам цього моста оголосили підозру за фактами мільйонних збитків, завданих держбюджету.

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