37.13 / 37.94 40.43 / 41.41
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У Києві на 10 днів обмежать рух одним з мостів: що відомо

19:29 24 серпня 2023
міст

В Києві у зв'язку з аварійним ремонтом Північного мосту частково обмежать рух транспорту шляхопроводом.

Комунальне підприємство по ремонту та утриманню мостів і шляхопроводів м. Києва «Київавтошляхміст» проводить аварійний ремонт плити мостового полотна, повідомили у КМДА.

В патрульній поліції уточнили, що рух буде обмежено через річку Дніпро в напрямку лівого берега.

«На Північному мосту частково буде обмежений рух з 24 серпня до 2 вересня в напрямку лівого берега», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські закликали водіїв з розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь.

На сьогодні для автомобільного сполучення лівого та правого берегів столиці працюють п'ять мостів: Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та міст Патона. Вже тривалий час йде будівництво Подільсько-Воскресенського моста.

Повідомлялось, що будівельникам цього моста оголосили підозру за фактами мільйонних збитків, завданих держбюджету.

38

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Замріяний Тигр

Тельцям — зміни на краще, Ракам — вдалі експерименти, Скорпіонам — цікаві зустрічі: гороскоп на день Тигра-Мрійника

Злата Огнєвіч та Євген Клопотенко

«Вони точно разом!»: мережа обговорює коханого Злати Огнєвіч

Пригожин

Мовчання ватажка «Вагнера» щодо України свідчить про те, що він дотримується встановлених обмежень

Гороскоп

Відчайдушні брехуни: астрологи радять не вірити на слово представникам цих чотирьох знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту