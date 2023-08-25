«Знову вирушити маршем на москву»: «вагнерівцям» запропонували повоювати за Україну, але є умова (відео)

Бійці РДК вкотре звернулися до співвітчизників із закликом приєднатися до боротьби проти путінського режиму. Цього разу до «вагнерівців», чиє керівництво, зокрема євгеній пригожин та дмитро уткін, днями загинуло в авіакатастрофі на території росії.

У Російському Добровольчому корпусі вважають очевидним, що керівників ПВК «Вагнер» «вбили за розпорядженням представників вищого ешелону влади росії». Наразі перед «вагнерівцями» стоїть вибір — підписати контракт із російським мінобороною «на службу вбивцям їхніх командирів» або «помститися катам, перейшовши на бік України».

«Якщо ви не вчиняли військових злочинів на території України, то ми пропонуємо вам вступити в наші ряди і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку т.зв. „сво“, а потім знову вирушити маршем на москву, але цього разу не зупинятися за 200 км від МКАДу, а дійти до кінця!» — заявляють у РДК.

Нагадаємо, що авіакатастрофа літака пригожина сталася рівно через два місяці після «маршу» найманців ПВК на москву.

Фото — скріншот

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