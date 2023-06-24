«Унікальний шанс визначити долю нашої батьківщини»: РДК та легіон «Свобода Росії» звернулися до своїх прихильників та солдатів ворожої армії (відео)

Бійці «Російського добровольчого корпусу» та Легіону «Свобода Росії» звернулися до співвітчизників у зв'язку з заколотом євгенія пригожина.

«Кривавий тиран вчепився мертвою хваткою у свій трон і готовий вбивати населення вже російських міст — усі бачили відео вибухів у Воронежі та Ростові-на-Дону, кадри розстрілу звичайної родини бійцями росгвардії. Сам Путін, за моєю інформацією, вже евакуйований на Валдай, слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах й представники російської „еліти“. Фронт починає руйнуватися — деморалізовані та позбавлені управління солдати армії РФ просто залишають свої позиції. У районі Бахмута та на Запорізькому напрямку бійці ЗСУ просуваються, не зустрічаючи опору. Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої Батьківщини!» — йдеться у повідомленні РДК.

У Легіоні «Свобода Росії» заявили, що конфлікт із Вагнером і здавання величезної кількості територій без бою показали те, що Кремль зовсім не готовий до внутрішніх чвар.

«Він готовий вбивати та грабувати людей в інших країнах, ґвалтувати мирних жителів України, але не захистити своїх людей від військових злочинів своїх солдатів. Ваша витівка з мобілізацією ув'язнених вийшла боком вам. Силовий переворот, спровокований путінською війною настав. Сучасна Росія не виборює своє майбутнє. Не за свободу та незалежність, а за хибні цінності та гаманці кремлівських дідів. Путіну вже не вдалося відстояти країну. Мав шанс, 20 років шансів. Але він ним не скористався: тільки далі й надалі опускав Росію на дно цивілізації. А тепер і його, Путіна, і всіх його генералів-клоунів жорстко вмочили обличчям у правду. І зробили це його ж люди, які бачили, що таке війна і хочуть боротися не за вигадані ідеали, а за картину світу, яку вони вважають справжньою. На полі бою ми з Пригожиним — вороги, але зараз він каже правду: про те, як боягузливі генерали відправляють на смерть як гарматне м'ясо сотні тисяч росіян. Його слова показують, що миритися з корупцією, диктатурою, лицемірством уже ніхто не буде. Ми сподіваємося, що війна зла проти зла послабить репресивну машину і ми з побратимами звільнимо Росію», — йдеться у повідомленні легіону.

Там також закликали припинити безглузде та жорстоке вбивство українців, загибель на фронті тисяч росіян.

Раніше бійці РДК і Легіону «Свобода Росії» робили спроби звільнити від режиму путіна деякі території Брянської та Білгородської областей Росії.

Як писали «ФАКТИ», на тлі подій у Росії представник Об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки, колишній командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади у Бресті Валерій Сахащик звернувся до білоруських військовослужбовців.

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